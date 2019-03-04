تكنولوجيا المعلومات والإعلام تتصدر وظائف الإماراتيين المفضّلة

المصدر: دبي - البيان

تشهد الوظائف في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام طلباً متزايداً بين الإماراتيين الباحثين عن عمل، وفقاً للنتائج التي توصل إليها «معرض الإمارات للوظائف»، الرائد في مجال التوظيف والتدريب والمخصص لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعقد من جديد في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 و21 مارس.

وبينت التوجهات التي رُصدت في التقارير والتغذية الراجعة للزوّار التي جُمعت في نسخة العام الماضي من المعرض دخول الفرص في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام إلى قائمة القطاعات العشرة الأكثر رواجاً، إلى جانب القطاعات الرئيسة التقليدية المتمثلة بالتمويل والقطاع العام والهندسة والنفط والغاز.

استفادة

وتهدف مؤسسة «اتصالات»، عملاق قطاع الاتصالات الإماراتي، والتي تشارك في «معرض الإمارات للوظائف» للعام 19 على التوالي، إلى الاستفادة من شعبية القطاع عبر طرحها العديد من الوظائف ضمن فعاليات المعرض.

وقال يونس النمر، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية للمجموعة: «يشهد قطاع الاتصالات تطوراً مستمراً، ونحن نهدف إلى توظيف أفضل المواهب لشغل أدوار في أقسام تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق والتكنولوجيا لدينا».

وبدورها، تُعد «سيسكو»، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والربط الشبكي، علامة تجارية مرموقة أخرى تسعى إلى استقطاب الموظفين الإماراتيين الباحثين عن الوظائف في قطاع التكنولوجيا.

وتستفيد «أوليف»، المنصة الإلكترونية للتدريب المهني وإحدى الجهات العارضة في «معرض الإمارات للوظائف 2019»، بدورها من التوجه نحو قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإعلام، إذ ترى أنّ القطاعات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعاتها الفرعية المتطورة تشهد طلباً أكبر من الفرص الوظيفية التقليدية.

يأتي الطلب على الوظائف في قطاع الإعلام في أعقاب النجاح المُبهر الذي حققه العديد من الإماراتيين الرائدين ممّن يؤسسون لحياتهم المهنية في مجال التصميم أو كمدونين أو مطوري حملات رقمية أو ضمن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتحدث لطيفة الشامسي، إحدى أولى المدونات الإماراتيات في مجالات الأزياء والطعام والسفر، عبر منبر المعرض هذا العام لتسلط الضوء على تجاربها في قطاع الإعلام منذ إطلاق منصتها عام 2010، فضلاً عن الفرص الأخرى التي يُمكن اغتنامها.

وقالت بهذا الصدد: «أعتقد بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي فتحت الكثير من المجالات وبينت وجود العديد من الفرص التي أصبحت تتمتع بشعبية واسعة. إذ تُعد مهنة المتحدث التحفيزي واحدة من أفضل المهن في الوقت الراهن، وأعتقد أن الشبان الإماراتيين مهتمون بالمنصات الرقمية».

تعزيز

قالت أسماء الشريف، مديرة «معرض الإمارات للوظائف 2019»: «يعكس هذا التوجه المتنامي إدراك الإماراتيين الباحثين عن عمل الفرص الغنية والتطور المهني التي تتسم بها هذه القطاعات الحديثة، ولا سيما إسهامها الكبير في تعزيز طموحات دبي في تطوير المدينة الذكية واستراتيجية الدولة الرامية إلى البروز كاقتصاد مستدام».