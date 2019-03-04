التحاق 15 موظفة من حضانات الشارقة بـ«الدبلوم المهني للطفولة المبكرة»

المصدر: الشارقة - البيان

التحقت 15 موظفة من حضانات الشارقة الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم ببرنامج الدبلوم المهني لمرحلة الطفولة المبكرة الذي تنفذه جامعة الشارقة، بهدف منح فرص تطوير شاملة للكوادر البشرية العاملة في الحضانات وتأهيل العاملين وفق أسس علمية وتربوية وعملية خاصة بنمو الطفل، وكرم الدكتور سعيد الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم المنتسبات الحاصلات على أعلى درجات في الدبلوم المهني في دورته المنقضية.

وقال الدكتور الكعبي: «إن إمارة الشارقة تولي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اهتماماً كبيراً برعاية الأطفال وتمكينهم، عبر وضع البنى التحتية، وإنشاء دور للحضانات، وفق أفضل المعايير».