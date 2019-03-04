عبدالله النعيمي: التميز والابتكار نهجان متلازمان في مراحل العمل

المصدر: دبي- البيان

ترأس معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، فريق العمل في الوزارة، حيث أكد خلال الاجتماع الذي نظم بمبنى الوزارة في المنطقة الجنوبية، أن التميز والابتكار نهجان متلازمان يجب الاعتماد عليهما بمختلف مراحل العمل، كما حض فريق العمل على التجدد والتفرد في الإنجازات ومواكبة كل ما من شأنه النهوض بالعمل، من خلال نظام مؤسسي يستند إلى الابتكار في جميع محاوره.

كما لفت معاليه إلى أن تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021 وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، يتطلب تضافر كافة الجهود، كل حسب مسؤولياته واختصاصاته والعمل بجد ووفق متطلبات التميز، وهو الأمر الذي تنشده القيادة الرشيدة من الجميع.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية والموظفون، إلى أهمية العمل ضمن فريق يدرك مسؤولياته وواجباته من أجل تحقيق نتائج إيجابية تخدم توجه دولة الإمارات ويدعم أجندتها الوطنية.

واستمع معاليه خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق، والمهندسة إيمان المنصوري مديرة إدارة المناقصات والعقود، تطرقا خلاله إلى آخر المستجدات المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، ونتائج المقارنات المعيارية التي تمت مع دول متقدمة في هذا المجال، وقد أثنى معاليه على الجهود المبذولة في ذلك المجال.

ولفت معالي الوزير إلى أن الدولة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في مشروعات البنية التحتية بالدولة، الأمر الذي يشكل ملاذاً آمناً لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية.

ثناء

في سياق متصل أثنى معاليه على عمل مجلس شباب البنية التحتية، مؤكداً أنه يشكل نواة العمل المستقبلي للوزارة، وقد استمع معاليه إلى خطة عمل المجلس وأبرز المبادرات التي سيعمل وفقها للفترة المقبلة، وتشمل مبادرة «أعمال تطوعية فنية مستدامة»، والتي تهدف إلى دعم الأطراف المستفيدة من أصحاب الهمم والمنشآت الخيرية، بالإضافة إلى مبادرة إنجازات في 30 ثانية وتهدف إلى إبراز إنجازات الوزارة المواكبة لتطلعات وتوجهات حكومة الإمارات في تطوير البنية التحتية في ظل قيادة معالي الوزير الدكتور المهندس عبدالله بالحيف النعيمي، كما تسلط المبادرة الضوء على أبرز التحديات والحلول المبتكرة التي تواجه الموظفين خلال مسيرة التميز بالعمل المؤسسي.

كما تشمل مبادرات مجلس شباب البنية التحتية «الحلقات الشبابية والمناظرات»، والتي تهدف إلى تعزيز تعاون الشباب بمختلف شركاء الوزارة المعنين بقطاع البنية التحتية، لتحسين الإجراءات وإنجازات المشاريع المشتركة وفق آلية واضحة.