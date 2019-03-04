«إقامة دبي» و«أمريكية الإمارات» تحدّثان «دبلوم استشراف المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، التي تعد تحديثاً لبنود الاتفاقية التي أبرمت في عام 2017، والتي جاء بها طرح برنامج «الدبلوم العالي التطبيقي في استشراف المستقبل»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، حيث يعتبر برنامجاً مهنياً تم تصميمه كخطوة نحو تمكين المنتسبين، وترسيخ ثقافة استشراف المستقبل ضمن القطاعين العام والخاص بالدولة، كونه يتميز بإتاحة الفرصة للمنتسبين لاستكمال الدراسات العليا بالجامعة في تخصصات ذات العلاقة، بحسب الشروط والأحكام.

ونصت الاتفاقية على اضطلاع كلا الطرفين بالفعاليات والأنشطة والأفكار والمقترحات والابتكارات مع أولوية المشاركة بها والتي يرونها مناسبة لتحقيق التعاون المنشود بينهما، بالإضافة إلى التعاون في مجال نشر الوعي الاستشرافي والاستراتيجي وتسليط الضوء على أهمية الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي مع ضمان دمج الإبداع والابتكار، وجمع الأفكار والتعاون الفعال بينهما لخلق أفكار جديدة لتبادل الخبرات والمعارف والزيارات الميدانية، وتوفير منح دراسية كاملة وجزئية سنوياً لموظفي إقامة دبي.

وأبرم الاتفاقية كلٌّ من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.