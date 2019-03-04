«كهرباء دبي» تطلق خدمة استرداد قيمة التأمين والمستحقات من دون رسوم

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة جديدة لاسترداد مبالغ التأمين والمبالغ المستحقة عبر وكلاء شركة «ويسترن يونيون» ذات الانتشار الواسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، وذلك تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ومن خلال هذه الخدمة المتميزة، يمكن للمتعاملين تقديم طلب استرداد مبلغ التأمين والمبالغ المستحقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي، واختيار استلام المبلغ عن طريق «ويسترن يونيون» بدون أي رسوم إضافية حتى نهاية 31 مايو 2019. وبمجرد استلام الإشعار من الهيئة بأن مبلغ التأمين والمبالغ المستحقة جاهزة للتحصيل، يمكن للمتعامل استلامه عبر فروع وكلاء «ويسترن يونيون» المنتشرة حول العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي هذه الخدمة ضمن سعينا للتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خيارات متعددة وخدمات مبتكرة لمتعاملينا، في إطار جهودنا لجعل دبي مدينة المستقبل لتسبق مدن العالم من خلال الابتكار الحكومي عبر توفير حلول تغير حياة الناس، وتيسرها، وتنقلها نحو الأفضل، وتخلق منافع أكثر لهم».

ابتكار

من جانبه قال جان كلود فرح رئيس المدفوعات العالمية في شركة ويسترن يونيون: في سياق جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز الابتكار فإنه من دواعي سرورنا أن نعلن عن إطلاق هذه الخدمة المبتكرة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، فبالنسبة لنا في «ويسترن يونيون»، نعتبر راحة العميل أمراً أساسياً، ونعمل باستمرار على تطوير طرق مُبتكرة لتوفير مجموعة من القنوات لتحويل الأموال والمدفوعات بسرعة وموثوقية.

وفي إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لإسعاد المتعاملين، حرصت على الربط مع مختلف الجهات لتقديم خدمات مبتكرة يكون لها الأثر الإيجابي على سعادتهم، كمبادرة «خطوة» التي تسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين عبر اختصار الإجراءات وتقليص عدد الخطوات لتشغيل أو إيقاف أو تحويل خدمات الكهرباء والمياه، في خطوة واحدة دون الحاجة لزيارة مراكز الهيئة، فضلاً عن توفير خيارات ذكية لسداد الفواتير.

تتيح المبادرة للمتعاملين إمكانية تشغيل خدمات الكهرباء والمياه بمجرد الحصول على عقد «إيجاري» لدى أكثر من 800 شركة من شركات إدارة العقارات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وكذلك تحويل خدمات الكهرباء والمياه من حساب المتعامل إلى حسابه الجديد، مع الاحتفاظ بمبلغ التأمين وجميع البيانات الخاصة به.

كما تمكّن المبادرة المتعاملين من استكمال إجراءات إيقاف الكهرباء والمياه والحصول على الفاتورة النهائية باستخدام تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني، إضافة إلى طلب استرداد مبلغ التأمين بتحويله مباشرة لحساب المتعامل المصرفي.