49% من خريجي «نيويورك أبوظبي» 2018 اختاروا البقاء في الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

كشف تقرير أصدرته جامعة نيويورك أبوظبي أن 49% من خريجي دفعة 2018 الأخيرة اختاروا البقاء في دولة الإمارات. وأوضح التقرير أن الطلاب اختاروا العمل في الإمارات من بين 50 دولة، ليعملوا لدى 44 مؤسسة من بينها مصرف الإمارات المركزي وشركة «إعمار» وغيرهما من الشركات المتميزة. وأشار التقرير إلى أن دفعة 2018 ضمت أكثر من 250 طالباً وطالبةً من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كما اختار 25% من الخريجين الالتحاق ببرامج للدراسات العليا أو كليات تخصصية في 14 دولة، كما تضاعف عدد الطلاب الراغبين في نيل درجة الدكتوراه في عام 2018 إلى 20 طالباً بعد أن كان العدد 10 طلاب في دفعة 2017. والتحق 30% من الخريجين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي بأبرز 15 جامعة عالمية.

تعزيز

وقالت ميثاء المعمري خريجة جامعة نيويورك أبوظبي - لـ«البيان» - أعمل على الحصول على درجة الماجستير في جامعة أوكسفورد، وأتمنى العودة إلى وطني للمساهمة في قيادة جهود تعزيز التحصيل العلمي والخبرات التعليمية .

وأوضح محمد المبارك، خريج جامعة نيويورك تخصص التاريخ ودراسات التفاعل الحضاري العربي، وطالب الماجستير في قسم التاريخ العالمي لدى جامعة هومبولت الألمانية، أنه يحاول تقصي الأسباب التي تدفع بعض المجتمعات للشعور بالخجل من فترات محددة، بينما تنظر بعين الفخر إلى فترات أخرى.