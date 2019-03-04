تصليح جدار البطن بالمنظار في مستشفى الجامعة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الجامعة بالشارقة بإجراء عملية إعادة تصليح جدار البطن بالمنظار، تُجرى للمرة الأولى في الدولة، حيث أجريت العملية لمريضة في الـ41 من العمر، سبق لها الحمل 9 مرات.

وتم خلال العملية إعادة بناء عضلات جدار البطن باستخدام المنظار، والتوغل إلى الطبقة العضلية من جدار البطن باستخدام شقوق جراحية صغيرة جداً، بما يُساعد على تسريع فترة الاستشفاء للمرضى.

وقال الدكتور أحمد ندا: «نستخدم في مستشفى الجامعة بالشارقة تقنيات جراحة المناظير بجروح صغيرة لتخفيف الألم وعودة المريض إلى المنزل بسرعة، حيث تساعد عمليات جراحة البطن بالمنظار على الحد من آلام ما بعد الجراحة وعودة المريض لاستئناف نشاطاته الاعتيادية عقب الجراحة، وتقليص احتمالات حدوث التهابات للجروح مقارنة مع تقنيات الجراحة المفتوحة».