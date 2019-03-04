أطباء بريطانيون يطلعون على تجهيزات عيادات القافلة الوردية

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد ممثل لمستشفى غاي، ومستشفى سانت توماس، بالعاصمة البريطانية لندن، مؤخراً العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، المتمركزة في مستشفى الجامعة بالشارقة، بهدف الاطلاع على سير المهام العملياتية، والتجهيزات الطبية، وأحدث التقنيات المستخدمة في فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب تعزيز التعاون المثمر بين الجهات الطبية كافة.

واطلع أعضاء الوفد خلال الزيارة على الخدمات التي يقدمها مركز الشارقة لأمراض الثدي التابع لمستشفى الجامعة بالشارقة، حيث تعرفوا على الإجراءات العملية لفحص الثدي الإشعاعي «الماموغرام» التي تُجرى فوراً في حال ظهور أعراض محددة بعد فحوصات الكشف الأولية.

واستقبل الوفد البريطاني كوادر مستشفى الجامعة بالشارقة، برئاسة الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي للمستشفى وممثلي القافلة الوردية، برئاسة الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان ورئيس اللجنة الطبية التوعوية في حملة القافلة الوردية.

وتعرف الوفد على عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي انطلقت عام 2018، لتوفير الفحوصات المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدار العام وفي الإمارات السبع، إلى جانب الحزمة المتكاملة من الفحوصات الطبية والخدمات التي توفرها كالفحص السريري والفحص الإشعاعي للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، إلى جانب مجموعة من الفحوصات الطبية الأخرى، كالسكر، وضغط الدم، وترقق العظام، وقياس الطول والوزن.