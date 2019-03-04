«قضاء أبوظبي» تنجز 19 عملاً تطويرياً في 3 محاور خدمية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

نجحت خطط العمل التي أقرتها دائرة القضاء بأبوظبي على مدار عام 2018، في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية في إطار جهودها للتحول الرقمي، ضمن خطتها الاستراتيجية 2016 – 2020، حيث حققت الدائرة في العام الثالث من بدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية إنجازات قياسية على الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، وشملت خطط العمل المختلفة للدائرة أكثر من 19 عملاً تطويرياً، ارتبطت بـ 3 محاور خدمية تقدمها الدائرة، حيث استحوذت «الابتكارات القضائية» على ما نسبة 47%، وإجراءات تطوير المحاكم على 21%، فيما نالت آليات تطوير الخدمات العدلية نسبة 32% من إجمالي المشاريع.

خدمات

وشهد عام 2018 إطلاق حزمة من الخدمات الذكية والإلكترونية المبتكرة في إطار تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية المتمثلة في قضاء «عادل وناجز».كما شهدت الدوائر القضائية حزمة من التوسيعات التي ساهمت في تسريع إجراءات التقاضي، حيث تم خلال عام 2018 الإطلاق الرسمي لمشروع قضاء اليوم الواحد، ونظام المحاكمة عن بعد بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وافتتاح محكمة أبوظبي العمالية، وإنشاء مركز الترجمة الفورية عبر الاتصال المرئي، وتدشين خدمات الكاتب العدل في المنشآت العقابية والإصلاحية.

ربط إلكتروني مع صندوق المعاشات

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بما يتيح إرسال إشعار إلى الصندوق في حالات الزواج أو الطلاق، ليتم تحديث بيانات المستحقين للمعاشات، حسب القوانين، وصرف المستحقات بناء على تحديث الحالات الإلكتروني.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، على دعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بشكل فعال. أبوظبي - البيان