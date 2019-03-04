إطلاق المنصة الإلكترونية «إنجاز» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المكتب التنفيذي التابع للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، خلال ورشة عمل تم تنظيمها في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، المنصة الإلكترونية «إنجاز»، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد.

وقالت أسماء الخضري مدير المكتب التنفيذي التابع للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن إن الشارقة ماضية في سباق التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحويل كافة خدماتها إلى خدمات رقمية، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي عمل بكل جهد لإطلاق المنصة الإلكترونية «إنجاز» لتسهيل عملية متابعة استيفاء معايير وشروط متابعة عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.