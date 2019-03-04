%20 ارتفاع أسعار الأسماك بالساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت أسواق الأسماك في الساحل الشرقي ارتفاعاً بنسبة 20‎‎ % خلال الأيام الماضية، بعدما تعرضت المنطقة لسوء في الأحوال الجوية، توقف فيها الصيادون عن ارتياد البحر لفترة تجاوزت الأسبوع، ما نتج عنه ارتفاع في أسعار بعض الأسماك المحلية المشهورة، مثل الهامور والقباب والكنعد.

وأشار سليمان الخديم رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، أن تقارير الأرصاد الجوية بعدم استقرار الجو واضطراب البحر، منع الصيادين من النزول للبحر والصيد خلال الأيام الماضية، ما أسفر عنه ارتفاع طفيف في أسعار بعض الأسماك المحلية، موضحاً أن تقلبات الطقس بين الحين والآخر، وعدم خروج الصيادين، لا يؤثر بشكل كبير في السوق وتوفر الأسماك الطازجة، لوجود بدائل من الأسماك المستوردة الطازجة، التي تنقل جواً وتوزع في أنحاء الدولة.

أسباب

وأشار محمد رشيد بائع سمك، إلى أن سبب ارتفاع أسعار الأسماك المحلية، يعود إلى تأثر صيادي بالمنطقة بسوء الأحوال الجوية، وعدم ذهابهم إلى البحر، ما أسفر عن ندرة في المعروض من الأسماك المطلوبة في الأسواق خلال الأيام الماضية، ووصف الحالة بأنها مؤقتة.