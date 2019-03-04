النعيمي الخيرية و«ساعي» السعودية تبحثان التعاون

المصدر: عجمان - وام

قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التواصل مع مختلف الجهات والهيئات على المستويين المحلي والعربي بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والبرامج العملية من أجل دعم واستمرارية العمل والتطور في المشاريع الخيرية.

جاء ذلك خلال مباحثاتها مع وفد من مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف بالمملكة العربية السعودية ممثلاً بالدكتور عبدالله ناصر السدحان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، والدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حول سبل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات العملية في مجال العمل الخيري والإنساني وذلك بمقر مؤسسة النعيمي الخيرية.