«ملتقى موارد إسلامية دبي» يتعرف على الأنظمة الذكية لتقديم الطلبات

المصدر: دبي - وام

نظمت إدارة الموارد البشرية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ملتقى الموارد البشرية في ساحة المبنى الرئيس للدائرة.

تم خلال الملتقى استعراض كافة الخدمات المقدمة من جميع الأقسام والتعرف على الأنظمة الذكية لتقديم مختلف أنواع الطلبات في إطار مساعي تحقيق السعادة الوظيفية واستمراراً لمبادرات الوصول للتميز ولتحقيق أرقى مستويات الأداء في تقديم الخدمات الحكومية.

حضر الملتقى الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة ومديرو تنفيذي الدائرة ورؤساء الأقسام والموظفون.

واشتمل الملتقى على استعراض المعلومات الشاملة عن التوظيف الذكي والذي تضمن التعريف بآلية عمله ومميزاته إلى جانب شرح جميع الخدمات المتوافرة في تطبيق الموظف الذكي كالشهادات بجميع أنواعها والتعريف بنظام كفو التحفيزي وإدارة الوقت والاستئذان وكيفية إدخال الإجازات وإيضاح الأثر الإيجابي على الموظفين بعد التحول الذكي للأنظمة بهدف تحقيق رؤية دبي 2021 حكومة بلا ورق وذلك في ضوء بناء منظومة تستشرف المستقبل في إطار الرؤية الريادية وفق أفضل الممارسات العالمية التي تستهدف تنمية كوادر القطاع الحكومي لكي تصبح الدولة ومؤسساتها الأكثر تقدماً وريادة.

وكرم بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة المتعاونين من حكومة دبي الذكية الذين ساعدوا على إنجاح خدمات الإدارة بشأن تفعيل أتمتة إجراءات التوظيف الذكي في قسم الاستقطاب والتعيين في إسلامية دبي والتي بدورها تعد أولى الدوائر الحكومية التي أطلقت التوظيف الذكي.