توحيد أسعار المشاريع الموسمية والخيرية لعام 2019

المصدر: دبي - وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن توحيد الأسعار للمشاريع الموسمية للعام 2019 كمشاريع إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر وغيرها من المشاريع الخيرية التي تشرف عليها الدائرة بعد اجتماع المؤسسات الخيرية في قاعة مجلس الدائرة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الوفود التابعة لمختلف الجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة ومنها جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وجمعية بيت الخير ومؤسسة تراحم الخيرية ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية وهيئة آل مكتوم الخيرية وجمعية ابن حيدر الخيرية ومؤسسة نور دبي وجمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة سعود بن راشد الخيرية.