جمعية دار البر تطلق منصة للتعليم الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر "منصة البر للتعليم الإلكتروني"، المتخصصة في التعليم الذكي للعلوم الشرعية، وفق منهج الوسطية والاعتدال وقيم التسامح والمحبة والخير، حرصاً على تعزيز خطط ومشاريع التحول الإلكتروني والذكي في دولة الإمارات، في إطار سياسة الدولة ورؤيتها في هذا الاتجاه وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، أن المنصة المتخصصة في التعليم الإلكتروني تفتح الباب للنهل من العلوم الشرعية، وتعكس حرص "دار البر" على دعم التحول الإلكتروني الذكي للأنشطة والعمليات، وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في نشر العلم الشرعي على الصعيدين المحلي والعالمي.