استمرار تأثر الدولة بالمنخفضات الجوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع خلال شهر مارس، الذي يعتبر من أشهر الشتاء، خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافياً في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يستمر تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

وبحسب الإحصاءات المناخية، يتراوح متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 28 و31 درجة مئوية، متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و19 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة بواقع 43.1 درجة مئوية في سيح السلم وسويحان سنة 2018، بينما سجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2012 والتي بلغت 1.15 درجة مئوية.

وبلغ متوسط سرعة الرياح خلال مارس 13 كم/‏ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 51%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 71% إلى 84%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19% إلى 33%.