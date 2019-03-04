بوابة ذكية لقياس أبعاد المركبات الثقيلة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تمكن الطالب حسنين الماجد، تخصص هندسة صناعية في جامعة الشارقة، من تصميم بوابة ذكية، تقوم بقياس أبعاد المركبات الثقيلة عند دخولها الأنفاق والمواقف، للتأكد من ملاءمتها لدخول تلك الأماكن، وقام بإجراء تجربة عملية ناجحة أمام الحضور في أسبوع الابتكار، ضمن فعاليات «شهر الابتكار».

ويعتمد مشروع "البوابة الذكية" على جهاز يوضع على مداخل المواقف الداخلية والأنفاق، ويكون مبرمجاً وموصولاً بجهاز تحكم، وبمجرد دخول الشاحنة أو المركبة الثقيلة إلى النفق أو الموقف، تقوم بقياس طول وعرض المركبة، وإذا كان الارتفاع غير مناسب، يتم إصدار إشارة لقائد المركبة بضرورة استخدام المخرج والعودة، بحثاً عن مدخل يتناسب وأطوال المركبة المستخدمة.

وأكد الطالب صاحب الابتكار، أن الهدف الرئيس لمشروعه، هو الحفاظ على الأمن والسلامة، سواء أمن الأشخاص أو الممتلكات، لأن الحوادث عندما تقع، تكون تبعاتها متشعبة وعديدة، وإصلاح الضرر في حال دخول حافلة غير مناسبة إلى نفق أو موقف مركبات مكلف، ويحتاج لوقت زمني تتعطل فيه مصالح الآخرين وأعمالهم.