مليونا زهرة تزيّن شوارع العين على مدار السنة

المصدر: وام

اكتسى وسط مدينة العين بالزهور البيضاء والبنفسجية بعد أن قامت البلدية بزراعة ما يقارب مليوني زهرة باللونين المذكورين لتقديم لوحة فنية متناغمة من الألوان الزاهية تزين شوارع المدينة في جميع مواسم العام.

وقالت المهندسة منى الكعبي، رئيس قسم العمليات والصيانة فى البلدية بالإنابة، إنه تمت زراعة العروة الشتوية المبكرة من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر الماضيين، في حين كانت العروة الشتوية الرئيسية في 15 يناير إلى 15 فبراير الماضيين، مشيرة الى أن هناك أنواعاً تبدأ زراعتها من أول مايو ولمدة شهر وينتهي إزهار كل نوع بانتهاء الفترة الزمنية المناسبة لبقائه اعتماداً على العمر الافتراضي للزهور، موضحة أن الزهور البنفسجية تتوزع على عدة مناطق في وسط مدينة العين.

وتعمل بلدية مدينة العين على المتابعة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزهور والعناصر النباتية للتأكد من أن نسبة 90% من الزهور والعناصر خلال كل موسم في حالة جيدة؛ أي إن النباتات التي تبدأ بالذبول أو التلف قبل وخلال فترة التزهير يجب استبدالها للحفاظ على مستوى جيد من العرض، من خلال متابعة أنظمة عملية الري، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤدية لإنجاح زراعة كميات الزهور.