سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

المصدر: وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وشارك في أعمال الدورة التي انعقدت اليوم وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة وممثلين لجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وافتتحت الدورة بكلمة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي ثم تحدث وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ثم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.

وناقشت الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 35 والـ 36، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الـ 35 والـ 36.

وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

وناقشت الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد وصل العاصمة التونسية صباح اليوم لحضور الاجتماع وكان في مقدمة مستقبليه معالي وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي والأمين العام للمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وسعادة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين.

حضر اجتماع المجلس ضمن وفد الدولة سعادة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية و اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانوني بالوزارة والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هامش الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية .

وجرى خلال اللقاء تباحث عدد من الأمور والمواضيع المشتركة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق القائمين بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية.

ثم التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع معالي وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حفار الحسن حيث تبادل سموه ومعالي الوزيرة الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التنسيق بينهما.

كما التقى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع وكيل وزارة الداخلية العراقي الأقدم الدكتور عقيل الخزعلي وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية.