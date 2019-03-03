محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

وقد تسلم سموه أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية ونيوزيلندا وجمهورية التشيك واليابان وكومنولث الدومينيك والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان وجمهورية كازاخستان.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأصحاب السعادة السفراء الجدد في بلدهم الثاني وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الموكلة إليهم من قياداتهم ودولهم .. مؤكدا سموه أن جميع الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة في الدولة أبوابها مفتوحة لهم للتشاور في المواضيع التي تهم علاقات التعاون والصداقة وسبل تطويرها بين دولة الإمارات ودولهم في شتى الميادين.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تمضي قدما على نهج ومبادىء مؤسس دولتنا الراحل الكبير الشيخ زايد "طيب الله ثراه " القائمة على ترسيخ مفهوم القيم الإنسانية قبل أي علاقات أخرى إذ أن العلاقات الإنسانية تشكل أساسا متينا لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وغيرها .. معربا سموه عن ثقته بأن يبذل السفراء الجدد جهودا مضاعفة وتعاونا بناء مع الجهات المعنية في دولتنا من أجل دفع علاقات التعاون والصداقة بين دولتنا وبلدانهم بما فيه المصلحة الوطنية وخير الإنسانية وخدمة السلام في العالم.

وتمنى سموه - في ختام جلسة الحوار - للسفراء الجدد وعائلاتهم إقامة طيبة وسعيدة في ربوع دولة الإمارات وفي كنف مجتمعنا.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.