24 مشروعاً فائزاً في معرض الصناع العالمي بدبي

المصدر: دبي - البيان

حقق معرض الصنّاع العالمي «ميكر فير دبي 2019» في ختام فعاليته عدداً من الإنجازات والإبداعات، أبرزها فوز باقة من المشاريع الابتكارية المتميزة في مسابقات المعرض المختلفة التي ستسهم بعد تطبيقها في إضافة خدمات ومنتجات جديدة، كحلول مبتكرة لمشكلات مجتمعية، بالإضافة إلى بلوغ عدد الزوار خلال أيام المعرض الثلاثة 11.702 زائر.

وانطلاقاً من حرصها الدائم على دعم حركة الصناعة والابتكار والإبداع والتعلم، لرفع المستوى الفكري والعلمي في مجتمعاتنا وخلق مستقبل أفضل حول العالم. قامت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي نظمت المعرض، بطرح مسابقة لأفضل المشاريع المميزة المشاركة في المعرض، وخصصت مبلغ 125 ألف درهم إجمالي الجوائز المقدمة لهذه الفئة، وبعد تقييم 150 مشروعاً من قبل لجنة تحكيم دوليين، تم الإعلان خلال حفل الختام عن فوز 24 مشروعاً منها وتكريمهم.

تجارب

واستضاف المعرض قائمة من كبار الشخصيات الذين أثروا المعرض بخبراتهم ومعارفهم وتجاربهم الرائدة في عالم الابتكار، أبرزهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بإمارة دبي، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، الرئيس والمدير التنفيذي لكليات التقنية العليا، والمهندس عبد الله المزروع نائب المدير العام لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الصالح، الشريك المؤسس لنظام إيبوت والمنتج لمعرض الصناع الكويتي، والخبير الأمريكي ديل دوريتي، رائد حركة التصنيع، ومؤسس حركة الصناع في العالم.

إقبال

وتقدم الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، على رعايته الكريمة للمعرض، التي أشعلت حماس المواهب الشبابية الإماراتية المشاركة من خلال مشاريع وأفكار مبتكرة نالت إعجاب الجمهور.

وقال المهيري: «شهد المعرض خلال أيامه الثلاثة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وهذا مؤشر واضح على نجاح النسخة الثانية من ميكر فير دبي 2019، وبمثابة دافع قوي للمؤسسة للتوسع والتنوع في تنظيم المعرض خلال السنوات المقبلة».

فعاليات

وشهدت فعاليات اليوم الأخير باقة من المحاضرات الملهمة، منها محاضرة «آفاق وأثر ومستقبل تكنولوجيا المعلومات»التي قدمها طارق البرواني مؤسس عمان للمعرفة.

وبدورها قدمت نيتي باريكة، المصممة والصانعة الرائدة في ذا ميكر لاب، والتي تمتلك في جعبتها أكثر من 12 سنة من الخبرة في مجال الهندسة المعمارية الداخلية والتصنيع المستدام، محاضرة بعنوان «توسيع آفاق البحث وتأثيره من خلال التصميم».

كما تم تنظيم محادثة إلكترونية خاصة مع رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كادي كولمان، بفضل دعم القنصلية العامة للولايات المتحدة، ومركزها التعليمي «EducationUSA» الذي شارك بالمعرض من خلال جناح متميز.

تحدٍّ

سجلت كولمان من خلال عملها لمدة 24 عاماً مع وكالة ناسا أكثر من 4330 ساعة في الفضاء على متن المكوك الفضائي كولومبيا ومحطة الفضاء الدولية. ومن أبرز الفعاليات التي تم تنظيمها خلال أيام المعرض، هاكاثون ميكر فير دبي، وهو تحدٍّ تم من خلاله تشكيل فرق عمل من طلبة الجامعات الإماراتية، بهدف إيجاد حلول ابتكارية لتحديات مختلفة، بلغ عدد الفرق المشاركة فيه 8، ضمت 34 مشاركاً ومشاركة من مختلف جامعات الدولة.

وقام المشاركون بتطبيق أفكار ابتكارية مقدمة من قبل أطفال مبتكرين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 سنة على أرض الواقع، وتحويلها إلى منتجات ومشاريع باستخدام أجهزة وأدوات التصنيع الرقمي، وذلك تحت إشراف وتقييم مختصين فنيين ولجنة تحكيم تتضمن خبراء من مختلف التخصصات.