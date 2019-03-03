ورشة حول التعمق في تغطية القطاعات الاقتصادية بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم نادي دبي للصحافة ومؤسسة تومسون رويترز ورشة عمل مشتركة، شارك فيها عدد من الصحافيين العرب المتخصصين في التغطية الاقتصادية، وذلك ضمن برنامج «الصحافة الاقتصادية المتقدمة»، حيث تمحورت الورشة حول التعمق في تغطية القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاع الملاحة البحرية كونه أحد القطاعات الحيوية في دبي، وفي هذا الإطار قال مدير برامج الصحافة والإعلام لمؤسسة تومسون رويترز، نيكولاس بيليه: «هذا تعاون مميز، من شأنه تحسين نوعية نقل الأخبار الاقتصادية والمالية، التي بدورها تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تسهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة».

حرص

وأضاف بيليه: «حرص المدربون على أن يفهم المشاركون في الورشة الدور المهم الذي تؤديه التجارة البحرية في الاقتصاد العالمي، وعلى فهم كيفية الكتابة عن التحديات والفرص الاقتصادية لمدينة دبي وللمنطقة العربية عامة، عملاً بمبادئ تومسون رويترز القائمة على الاستقلالية وعدم الانحياز والشفافية،» مؤكداً أن التعاون بين نادي دبي للصحافة ومؤسسة تومسون رويترز يعد جزءاً من الجهود الطامحة للوصول إلى تغطية صحافية واعية.

تقدير

وبهذه المناسبة أعربت حصة كلنتر، مديرة تطوير المحتوى الإعلامي في نادي دبي للصحافة، عن خالص تقديرها لجهود مؤسسة تومسون رويترز وتعاونها مع نادي دبي للصحافة في «برنامج الصحافة الاقتصادية المتقدمة» بشكل خاص وفي كل المشاريع والمبادرات التي ينظمها النادي عامة، مؤكدة أن برنامج الصحافة الاقتصادية المتقدمة يعكس حرص النادي على لعب دور إيجابي في دعم قطاع الصحافة والإعلام في الإمارات والمنطقة العربية من خلال تنظيم البرامج والدورات التدريبية ذات القيمة المضافة لتأكيد قدرة مؤسساتنا الصحافية على مواكبة المتغيرات السريعة في المنطقة والعالم.

وأضافت كلنتر: نعيش في مدينة تتطور بسرعة كونها مركزاً عالمياً للاقتصاد المتنوع، وواحدة من أهم مراكز المال العالمية، ومن أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال، ومع هذا المشهد المتطور والأخبار المتغيرة باستمرار، نحتاج من دون شك إلى صحافة وأقلام متكيفة باستمرار مع هذا التغيير لتزويد القراء بتقارير إخبارية تتميز بأعلى مستويات الجودة عبر مختلف منصات النشر، كما تحتاج الصحافة العربية إلى صحافيين اقتصاديين على دراية تامة بمهارات التحليل العميق للقطاع المالي والاقتصادي.

برنامج

يهدف برنامج الصحافة الاقتصادية المتقدمة الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع موانئ دبي العالمية إلى صقل مهارات الصحفيين في مجال تغطية الأحداث التجارية والاقتصادية، وكتابة الأخبار والتقارير الصحافية المتخصصة، وتفسير الاتجاهات الاقتصادية بطريقة احترافية مبسطة، إلى جانب تزويد الصحفيين المكلفين بالتغطية الاقتصادية بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تساعدهم على ترجمة الديناميكية الاقتصادية في الدولة وتحويلها إلى أخبار وتقارير اقتصادية احترافية، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مفاهيم المشاركين حول الاتجاهات التجارية والمالية الراهنة وتزويدهم بالخبرات التراكمية.