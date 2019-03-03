سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعهيد خدمات «فزعة»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية واقتصادية دبي، بهدف تعهيد خدمات فزعة في إمارة دبي وتعزيزاً للعلاقات بين الطرفين.

وقع المذكرة المقدم أحمد محمد بو هارون المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية والعضو المنتدب لـ«فزعة» ومحمد حسن الشحي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي رئيس صندوق السعادة في اقتصادية دبي بحضور سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي وعدد من المسؤولين من كلا الجهتين.

تخفيف الأعباء

وقال المقدم أحمد محمد بو هارون إن برنامج فزعة هو مبادرة مجتمعية أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وأضاف بو هارون إنه وفقاً لمذكرة التفاهم فإنه سيتم تقديم خدمات برنامج «فزعة» إلى أعضاء برنامج فزعة من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ممن وقّعت مذكرة تفاهم مع فزعة في إمارة دبي وحاملي العضوية الفضية والذهبية والبلاتينية وحاملي بطاقة خصومات فزعة، لافتاً إلى استفادة منتسبي وزارة الداخلية أيضاً من خدمات برنامج فزعة من كافة إمارات الدولة، وذلك عبر مراكز خدمة المتعاملين التابعة لاقتصادية دبي ومراكز التعهيد المعتمدة لدى الصندوق.

تعزيز العلاقات

وأكد بو هارون أن شراكة فزعة مع اقتصادية دبي تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات المتميزة للصندوق وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته التكافلية والوصول إلى أعضائه في كافة إمارات الدولة.. مشيداً بجهود اقتصادية دبي الحثيثة لتسهيل هذه المهمة لخدمة كافة شرائح المجتمع، ومعرباً عن الاعتزاز بتقديم كل ما يخدم المجتمع.

وأضاف بو هارون: إننا فخورن بأن «فزعة» أصبحت مبادرة وطنية تشمل قطاعاً واسعاً من المستفيدين وتقدم خدمات ريادية وتنافسية تساهم بلا شك في التسهيل على حملتها في تيسير شؤون حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

شراكة مستدامة

من جهته قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: يسرنا توقيع مذكرة التفاهم التي تعكس استدامة الشراكة الناجحة بين اقتصادية دبي وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية والتي تؤكد تلاحم الجهود بين مختلف الجهات الحكومية على الصعيد المحلي والاتحادي في سبيل ترجمة توجهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق الرفاهية.

وأضاف القمزي إن اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين لتطبيق أفضل الممارسات التي تحقق المصلحة العامة، وعليه ستشهد المرحلة المقبلة تقديم حزمة خدمات برنامج فزعة المتميزة للأعضاء المنتسبين للبرنامج وخدمة الاشتراك للحصول على بطاقة فزعة بمختلف فئاتها، من خلال ما يزيد على 33 من مراكز التعهيد المعتمدة من قبل اقتصادية دبي والمنتشرة في مختلف إمارة دبي.

خدمات

أشار المقدم أحمد بو هارون إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها برنامج فزعة لأعضاء البرنامج هي خدمة إيجار السيارات المنتهي بالتملك وخدمة التعويض عن الحوادث الشخصية وخدمة تأمين السيارات وخدمة العروض والخصومات وخدمة فزعة مناسبات وخدمة فزعة أماكن لحجوزات الفنادق والسفر وغيرها من الخدمات الأخرى التي تخدم أفراد المجتمع.