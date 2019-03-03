طحنون بن محمد وسيف وحامد بن زايد يعزون بوفاة العنود المنصوري

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة العنود محمد حمد آل سالمين المنصوري.

وأعرب سموهم لدى زيارتهم مجلس العزاء في مجلس الروضة بمدينة العين عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.