أمل القبيسي: الإمارات بمقدمة الداعمين لمسيرة العمل العربي المشترك

المصدر: عمان - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها، كانت من مقدمة الداعمين لمسيرة العمل العربي المشترك، والدفاع عن قضاياه.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها من قبل عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني. ووصلت القبيسي على رأس وفد المجلس إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس، للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد اليوم تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».

ويضم وفد المجلس في عضويته، كلاً من أحمد يوسف النعيمي ومحمد أحمد الحمودي وخلفان عبد الله بن يوخه وسالم عبد الله الشامسي وناعمة عبد الله الشرهان وأحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس.