ورشة لوزارة الداخلية عن «التقاعد الآمن»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم – مكتب شؤون المتقاعدين ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الإمارات للمتقاعدين بعنوان «التقاعد الآمن - بشعار الخبرات لا تتقاعد» وذلك في فندق هيلتون كابيتال جراند بأبوظبي.

حضر الورشة اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية واللواء الركن متقاعد مبارك عوض الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، والضباط في وزارة الداخلية.

وأكد العقيد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة أن التقاعد الآمن هو الطريق الآخر الذي يسلكه الموظف في القطاع العام أو الخاص بعد فترة من العمر والعمل في خدمة الوطن ونفسه والمجتمع.