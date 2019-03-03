97 % الرضا عن فعاليات «مهرجان الكورنيش الابتكاري» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بلغت نسبة الرضا عن تنظيم فعاليات «مهرجان الكورنيش الابتكاري» في رأس الخيمة بشكل عام 97%، فيما بلغ عدد المشاهدات للفيديو الإعلامي لأسبوع الابتكار مجموع ( 1376342 ) شخصاً، وعدد المستخدمين لفلتر سناب ( 175400 ) شخص، علاوةً على نشر مجموع ( 8 ) أخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي طيلة أيام أسبوع الابتكار، فيما تم تنفيذ 38 فعالية و17 ورشة داخلية.

وخلال الاجتماع الذي جمع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأعضاء فريق الفعاليات والمناسبات الدائم بشرطة رأس الخيمة، استعرض الرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس فريق الفعاليات رئيس قسم التميز المؤسسي ورئيس وحدة الابتكار بشرطة رأس الخيمة، الإحصاءات التي تم تحقيقها ضمن المهرجان وذلك بحضور العميد علي محمد القرصي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بتشكيل الفريق واعتماده لتنظيم كل فعاليات التميز المؤسسي، وفعاليات الابتكار المرتبطة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمنياً أن يكون هذا التشكيل داعماً لتقديم الأفضل والمتميز دائماً، مثمناً جهودهم الفعّالة والمبذولة في سبيل تعزيز ودعم الأمن والأمان على مستوى الإمارة، فضلاً عن مشاركاتهم المتميزة في مختلف الفعاليات.

ووجه قائد عام الشرطة الشكر لجهود أعضاء الفريق المبذولة مؤخراً في شهر الإمارات للابتكار 2019، من خلال مشاركتهم في دعم وتأمين فعاليات «مهرجان الكورنيش الابتكاري» الذي حقق إحصاءات متميزة، وشهد تغييراً جوهرياً، تمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الشرطة والمجتمع في التطبيق العملي.