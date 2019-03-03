شرطة دبي تختتم دورات «المتحدث الرسمي»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، سلسلة دورات «المتحدث الرسمي» التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب وإدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، بالتعاون مع الليث ميديا، واستهدفت مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، أن هذه الدورات تهدف لدعم وتطوير الرسالة الإعلامية الأمنية، وتطوير منظومة العمل الإعلامي، وتمكين القيادات الأمنية بالمهارات والمعارف الإعلامية، وتوظيفها لمصلحة المؤسسة بما يدعم تحقيق الأهداف الإعلامية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، وترسيخ سمعتها الإيجابية على المستويين المحلي والدولي.

ابتكار

وقال اللواء بخيت إن شرطة دبي وبتوجيهات من اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، تعمل وتبتكر في شتى الوسائل والطرق التي تتيح الوصول إلى خلق رجل شرطة متكامل متسلح بالمهارات والمعارف يساهم في تحقيق أهداف ورؤى المؤسسة على المدى القريب وترسيخ سمعتها الإيجابية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن دورة المتحدث الرسمي تعمل على تأهيل متحدثين رسميين أمنيين من القيادات العليا وتدريبهم على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، كما تستهدف إعداد الرتب العليا من العسكريين ليكونوا قادرين على استيعاب ومواكبة المستجدات المتلاحقة وتأهيلهم إعلامياً لإدارة الأزمات والكوارث الداخلية والخارجية.