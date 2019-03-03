مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي يعتمد الخطة التنفيذية لـ 2019

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، الاجتماع الدوري للمجلس في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، بحضور أعضاء المجلس من مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وتم خلال الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية لمجلس مراكز الشرطة لعام 2019.

ورحّب العميد عبد الرحيم بن شفيع بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكداً حرص مراكز الشرطة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والسعي لتعزيز العلاقة مع الشركاء وصولاً لتطوير وتحسين العمليات وبسط الأمن والأمان بشكل شمولي.

وأوضح العميد عبد الرحيم بن شفيع، أن المجلس يستهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، لتقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وإسعادهم، ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مبادرة تحسين زمن الاستجابة للدوريات في الحالات الطارئة، ومبادرة تدريب حراس أمن المراكز التجارية، ومبادرة عام التسامح التي تهدف إلى عمل محاضرات حول التسامح في مراكز الشرطة بالعديد من اللغات.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم العميد عبد الرحيم بن شفيع بجزيل الشكر لإدارة مجمع حمدان بن محمد لاستضافتها اجتماع مجلس مديري مراكز الشرطة.