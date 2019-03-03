بلدية دبي تختتم «خيمة السلامة»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت بلدية دبي أمس مبادرة تحدي بناء بلا حوادث ومن ضمنها فعالية «خيمة السلامة» في سكن العمال في منطقة جبل علي الصناعية، والتي انطلقت 28 فبرايرالماضي، بهدف توفير البيئة الآمنة والمحفّزة للعمال من خلال رفع مستوى الوعي والثقافة بالسلامة الإنشائية للعمال في مواقع البناء. وجاءت هذه المبادرة تعزيزاً لاستراتيجية البلدية في ضمان الصحة والسلامة العامة.

وصرّح المهندس عبد الله الشيزاوي مدير إدارة رقابة البناء في بلدية دبي، بأن فعالية «خيمة السلامة» تعتبر من الممارسات الريادية على المستوى العالمي، والتي تتولاها بلدية دبي وتأخذ على عاتقها تدريب عمال البناء، ولتكون شريكة بالمسؤولية مع شركات المقاولات في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى العمال، وأوضح بأن البلدية تستهدف العمال في أماكن إقامتهم لتسهيل الاتصال والتواصل معهم، وبشكل يعكس اهتمام الدائرة بالحفاظ على أرواح العاملين في مواقع البناء باعتبارهم الشريحة الأكبر من خلال تدريبهم وتثقيفهم وتوعيتهم.

تتضمن فعالية «خيمة السلامة» مجموعة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل ومنشورات توعوية تُعنى بالسلامة الإنشائية في مواقع البناء، إضافة إلى فعالية اليوم الطبي والذي يتخلله إجراء الفحوص الطبية للعمال، وهذا بدوره يسهم في حماية العمال، وينعكس إيجابيّاً على إنجاز المشاريع وزيادة الإنتاج والحفاظ على استمراريتها.