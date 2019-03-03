7000 مراجع لعيادة «المسالك» بمستشفى خليفة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـــ عصام الدين عوض

استقبلت العيادات الخارجية لقسم المسالك البولية بمستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين في 2018 نحو 7000 حالة من كلا الجنسين ومختلف الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والحالات المحوّلة من الأقسام الداخلية، كما أن عيادة المسالك البولية تستقبل شهرياً 500 مراجع.

حملات

وأكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني استشاري المسالك البولية رئيس الأقسام الجراحية والحوادث، أن عدد حالات التداخلات الجراحية التي تمت بقسم المسالك البولية خلال العام الماضي بلغت 1140 حالة بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وأضاف، إن القسم لا يركز فقط على العلاج بل يتعدى ذلك بالقيام بالحملات التوعوية للوقاية من الأمراض مثل أمراض البروستاتا وحصيات الجهاز البولي وأمراض الذكورة، كما يتعاون مع جمعية الإمارات للمسالك البولية بالقيام بالعديد من الندوات والمؤتمرات وورش تعليمية للطاقم الطبي، وذلك لتطوير القدرات والمهارات لدى الطاقم الطبي، وتقديم أفضل وأحدث الخدمات للمراجعين.

خبراء

وقال، إن المستشفى يستعد لتنظيم مؤتمر متخصص في «أمراض الذكورة» خلال شهر أبريل المقبل بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، حيث سيتم استضافة خبراء عالميين في مجال أمراض الذكورة وإجراء عمليات عالية الدقة عبر تقنية الفيديو في بث مباشر للعمليات لبعض الحالات.

وأوضح الزرعوني، أن إدارة المستشفى قامت بتزويد القسم بالعديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة في مجال التشخيص والعلاج، ومن أهمها جهاز لدراسة الوظائف الحركية للمثانة البولية باستخدام تقنية الفيديو، والتي تعد الأحدث لتشخيص حالات المثانة العصبية والإجهادية واضطرابات التبول لدى كلا الجنسين ولمختلف الأعمار.