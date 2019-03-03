لقاءً تفاعلي للكشف عن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة غداً

المصدر: الشارقة- البيان

يعقد المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة غداً في مسرح المجاز في الشارقة، لقاءً تفاعلياً مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، للكشف عن أجندة الدورة الثامنة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي».

ويشارك في اللقاء كلٌ من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، للإعلان عن تفاصيل الجلسات الرئيسية والتفاعلية والورش الجانبية التي ينظمها المنتدى هذا العام يومي 20 و21 مارس الجاري، تحت شعار «تغيير سلوك... تطوير إنسان»، بمشاركة أبرز الشخصيات من خبراء الاتصال المحليين والدوليين.

ويدعو المركز الدولي للاتصال الحكومي ممثلي وسائل الإعلام، وممثلي وحدات الاتصال في المؤسسات الحكومية، ورواد العمل المجتمعي، والإنساني، وكافة المهتمين للحضور والتعرف إلى تفاصيل الدورة الثامنة من المنتدى، حيث سيكون اللقاء مفتوحاً لمناقشة قضايا التنمية، والمسؤولية الاجتماعية، وقواعد تغيير السلوك، والأخلاقيات والأنظمة المؤسسية.

وتمكن المنتدى على مدار الأعوام السبعة الماضية من بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي.