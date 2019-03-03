الإمارات حريصة على التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، مندوب الإمارات الدائم بمنظمة التعاون الإسلامي، أن الإمارات حريصة على العمل بروح التسامح. وأوضح في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر، أن استضافة الإمارات لفعاليات الدورة الـ 46 لاجتماع مجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما صدر عنه من إعلان أبوظبي يؤكد اهتمام الدولة بقضايا المنطقة، وخاصة التي تُعنى بالدول الأعضاء، إضافة إلى حرصها على استمرارية عمل المنظمة بما ينعكس إيجاباً على جهودها ودورها.

‏وأكد أن الدورة مميزة نظراً لمرور 50 عاماً على تأسيس المنظمة الداعمة لجهود حل قضايا دول العالم الإسلامي والسعي لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات بينها، إضافة إلى احتفاء الدولة بـ«عام التسامح» ما يعد فرصة لبث روح التسامح انطلاقاً من دولة الإمارات إلى كل الدول الأعضاء من المشاركين في الاجتماع، خاصة مع اعتماد يوم خاص للتسامح من قبل منظمة التعاون الإسلامي.