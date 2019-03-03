إنشاء صندوق وقفي لتمويل أنشطة «الأونروا»

المصدر: أبوظبي - وام

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة اعتمدوا قرار إنشاء صندوق وقفي لضمان التمويل المستدام لأنشطة وكالة «الأونروا» ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الصندوق الوقفي يمثل وعاء مالياً هدفه دعم اللاجئين الفلسطينيين وذلك تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية والذي مقره المملكة العربية السعودية بهدف جمع الأموال من الدول والمؤسسات والذي من شأنه تعزيز الوضع المالي لوكالة «الأونروا» ودعم أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية للنهوض بالأعباء الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية في جميع القرارات المتعلقة بمنظمة التعاون الإسلامي على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، داعياً المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية واللاجئين الفلسطينيين.

وأشار أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكدت ضرورة نشر مفاهيم الإسلام المعتدل الوسطي الصحيح ومواجهة التطرف والغلو من خلال طرح العديد من البرامج والمراكز المهمة من أجل مناهضة التطرف والإرهاب منها مراكز «اعتدال» في المملكة العربية السعودية وهداية وصواب في دولة الإمارات، بالإضافة إلى دور الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.

ونوه بأن منظمة التعاون الإسلامي اعتمدت لائحة جديدة تنظم العلاقة بين الأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني من خلال ضوابط تحدد آلية التعامل بين الطرفين، مشيراً إلى أنه تم استحداث جائزة لمنظمة التعاون الإسلامي تعطى للمتميزين والمتميزات من أبناء العالم الإسلامي.

وقال العثيمين إنه تم الاتفاق على إطلاق مهرجان منظمة التعاون الإسلامي بشكل سنوي والذي يمثل آلية للتقريب بين شعوب عبر الثقافة والآداب والمنصات التي تجعل المسلم البسيط يطلع على ثقافة وفنون دولة أخرى من دول المنظمة والذي سيعقد في دولة الإمارات خلال أبريل المقبل بالتزامن مع معرض أبوظبي للكتاب، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص يوم للتسامح من جانب المنظمة والذي يوافق 11 مارس من كل عام.

من جانبه أكد السفير ماهر كركي مندوب فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي أن القضية الفلسطينية احتلت الصدارة في مناقشات الدورة الحالية من اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مشيدا بما جاء في إعلان أبوظبي الذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية.كما أشاد سعادته بإقرار وقفية لسد أي عجز في ميزانية الأونروا وهو الأمر الذي سيوفر الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين.