رسائل عبد الله بن زايد واضحة

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن رسائل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمته خلال الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كانت واضحة لجميع الأعضاء.

وأوضح أن قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين، ودعم فلسطين، وما صدر عن الاجتماع من قرارات. وأضاف أن رسالة إلى إيران كانت واضحة جداً، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى الموقف الجماعي لكل دول المنظمة ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكداً ضرورة وضع تشريعات تعزز مكافحة التطرف والتمييز والكراهية، وتجريم ازدراء الأديان.