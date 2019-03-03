قرقاش: دورة ناجحة وحضور غير مسبوق

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دور الدولة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشدداً، في تغريدات على «تويتر»، على نجاح الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى الحضور الوزاري غير المسبوق. وهنأ قرقاش د. سعيد عمير الغفلي بفوزه بعضوية اللجنة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، مؤكداً أن رأس مال الإمارات الأهم كفاءاتها الوطنية، والاستثمار في المواطن والتعليم مفتاح النجاح.

وقال قرقاش في تغريداته: «اختتمت أعمال الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، دورة ناجحة وحضور وزاري غير مسبوق لثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، دورة أبوظبي تعزز العمل الإسلامي المشترك».

وأضاف في تغريدة أخرى: «أبارك للأخ الدكتور سعيد عمير الغفلي فوزه بعضوية اللجنة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، رأس مال الإمارات الأهم كفاءاتها الوطنية والاستثمار في المواطن والتعليم مفتاح النجاح».