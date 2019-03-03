«تحقيق أمنية» توقع اتفاقية مع «ستيب تو مينا»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية اتفاقية تعاون مع شركة «ستيب تو مينا» العاملة في المنطقة الحرّة بدبي، كخطوة لتنفيذ بنود استراتيجيتها الإنسانية خلال عام التسامح، ودعم أعمالها النبيلة في تعزيز وتمكين الأطفال الذين تمّ تشخيص إصابتهم بأمراض خطيرة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة «ستيب تو مينا»، أكبر شركة لتصنيع ألعاب الأطفال البلاستيكية عالية الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتزويد مؤسسة «تحقيق أمنية» بألعاب الحديقة المنزلية أربع مرات في السنة، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية. كما ستكون شركة «ستيب تو مينا» الشريك الإعلامي لمؤسسة «تحقيق أمنية» للمساعدة في خلق وتعزيز الوعي بأعمال المؤسسة الإنسانية النبيلة التي تُسهم في تغيير حياة الأطفال.

وأشاد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالجهود التي تبذلها شركة «ستيب تو مينا» في هذا المجال، وقال: «نحن سعداء بالشراكة مع ستيب تو مينا إحدى الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات والتي تقوم بتحمّل مسؤولياتها تجاه المجتمع وتدعم رسالة المؤسسة وأعمالها، وهذه الاتفاقية الأولى لنا في عام التسامح 2019، ونتطلّع إلى مزيد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية على حدٍّ سواء».