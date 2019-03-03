«العلاقات الحكومية في الشارقة» تبحث التعاون مع كوريا

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال لقائها وفداً من كوريا الجنوبية ضم شخصيات دبلوماسية سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم مستقبل العلاقات بين البلدين.

ونظمت الدائرة للوفد سلسلة زيارات لعدد من المؤسسات الحكومية في الشارقة رافقهم خلالها الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة والشيخة نوار القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.

وضم الوفد الكوري الجنوبي تشون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية وبارك هيزن - قنصل وجين هيوك - قنصل وهيونجو ناحم - نائب القنصل وكيم كيومين - نائب القنصل وسارة المرصفي باحث ومنسق دبلوماسي.

وشمل برنامج الوفد زيارة معهد الشارقة للتراث ودائرة الثقافة ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية للاطلاع على ما يحتضنه من كنوز تاريخية ومؤسسة الشارقة للفنون للتعرّف على ما تقدمه من جماليات تعكس ألق الفن الإماراتي إضافة إلى جولة في قلب الشارقة وفندق البيت ذي الطابع التراثي الأصيل. وأكد الشيخ ماجد القاسمي أن إمارة الشارقة تجمعها الكثير من مجالات التعاون مع جمهورية كورية الجنوبية ضمن قطاعات واعدة وحيوية.