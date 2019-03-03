السفير الهندي يشيد باعتماد نماذج صحف الدعاوى باللغة الهندية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد نفديب سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة بالمبادرات المتميزة لدائرة القضاء في أبوظبي في الاهتمام بالجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات، ولا سيما اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم، وإدراج اللغة الهندية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية في نماذج الدعاوى العمالية، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، كما ثمن جهود دائرة القضاء في توفير الترجمة في المحاكم بمختلف اللغات، بما يضمن تسهيل الوصول إلى العدالة وتوفير الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال استقباله من قبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، واستعرض اللقاء، فرص التعاون والتنسيق بين دائرة القضاء والمؤسسات القضائية في جمهورية الهند، وسبل تعزيزها انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل من أجل توطيد أواصر الصلة مع مختلف المؤسسات القضائية إقليمياً ودولياً بما يضمن التطوير المستمر للخدمات المقدمة.

حضر اللقاء، الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، وسميتا بانت، نائب السفير الهندي.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تحديث وتجويد جميع الخدمات، بما يضمن سهولة الوصول إليها من مختلف فئات المتعاملين من دون أية عوائق، مع الاهتمام بتفعيل أوجه التعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، والعمل على توطيدها.