«الموارد البشرية والتوطين» تُطلق نظام الخرائط الذكية للتفتيش على المنشآت

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن حزمة مبادراتها ومشاريعها الابتكارية «نظام الخرائط الذكية» للتفتيش على المنشآت المسجلة لدى الوزارة.

وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: إن إطلاق النظام يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير أنظمتها وخدماتها، بما ينسجم مع معايير الحكومة الذكية، وبالتالي تحقيق تطلعات وسعادة المتعاملين من خلال حصولهم على خدمات مميزة.

وأشار إلى أن النظام الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمل قطاع التفتيش، حيث يقوم على تجميع المنشآت الأقرب للمفتش مع تمكينه إلكترونياً من معرفة بياناتها ومعلوماتها بشكل كامل، ومن ثم يكون لدى المفتش صورة واضحة حول المنشآت التي تتطلب إجراء زيارة تفتيشية.

وقال، إن النظام المبتكر يوفر مجموعة من الممكنات التي تعزز من المهام التفتيشية، والتي تتضمن توفير إحصاءات مفصلة حول أعداد العمالة والأنشطة الاقتصادية التي تمارسها تلك المنشآت، الأمر الذي يمكّن المفتش من تخطيط حملته التفتيشية.

وأوضح العوبد، أن نظام الخرائط الذكية يعمل على تقليص مدد تنقل المفتش وترتيب عمليات التفتيش على حسب الموقع الجغرافي، إلى جانب توفير الطاقة والحفاظ على أصول الوزارة.