اختتام دورة «الإعلانات القضائية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي دورة «الإعلانات القضائية - في نطاق الصحة والبطلان وفق اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية»، وذلك في إطار خطة التدريب المستمر لأعضاء السلطة وأعوان القضاة، والتي اعتمدتها الدائرة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تجويد الأداء القضائي، وتقديم خدمات قضائية وعدلية ناجزة عالمية الجودة، من خلال رفع كفاءة العاملين في السلطة القضائية.

وأوضحت الدائرة، أن هذه الدورة التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية في منطقتي أبوظبي والظفرة، تهدف إلى التعريف بالآليات والطرق المختلفة والضوابط ذات الصلة بالإعلانات القضائية في نطاق الصحة والبطلان، وكيفية استخدام التقنية الحديثة في تنفيذ الإعلانات القضائية، بما يحقق عدالة ناجزة عالمية الجودة.