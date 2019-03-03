«عمل الإمارات للبيئة» تجمع 4050 كغم من علب الألمنيوم

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن تمكن 200 جهة مشاركة من مختلف أنحاء الدولة في الدورة الـ23 من حملتها السنوية «حملة تجميع علب الألمنيوم» التي نظمتها 28 فبراير 2019، من جمع 4050 كغم من علب الألمنيوم لإعادة تدويرها. حيث تحث المجموعة جميع قطاعات المجتمع للمشاركة الفاعلة لتحقيق الهدف المحدد بكمية 20,000 كغم بنهاية العام.

وأعربت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة، عن تقديرها للنمو الذي شهدته الحملة منذ إطلاقها في عام 1997، منوهة إلى المشاركة الفاعلة من شريحة متنوعة من الكيانات من مختلف قطاعات المجتمع في الحملة التي نجحت منذ إطلاقها في جمع 3,20,400 كيلوغرام من علب الألمنيوم مما أدى إلى التخفيف من 4809 أطنان مترية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون .