«سقيا الإمارات»: القيادة تولي أهمية كبرى للأمن المائي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» بمناسبة «اليوم العربي للمياه 2019» أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبرى للأمن المائي الذي يعد أحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأحد المحاور الأساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.

وإضافة إلى استراتيجيتها لضمان الأمن المائي على المستوى المحلي، تقوم دولة الإمارات بدور رائد في رفد الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه، وتضطلع «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بدور مهم في هذا الإطار من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، إضافة إلى جهودها في البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشروعات سقيا الإمارات حتى نهاية 2018، أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.

وأضاف الطاير: اليوم العربي للمياه دعوة لجميع أفراد المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية لا سيما المياه لضمان استدامتها لأجيالنا القادمة، ودعوة للحكومات والهيئات المعنية في العالم العربي لتضافر الجهود من أجل توفير حلول مستدامة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي حول قضايا وتحديات المياه لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي. وفي هذا اليوم، نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا في مجال العمل الإنساني والتطوعي والمضي قدماً نحو تأمين المياه النظيفة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.