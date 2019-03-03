«خيرية الشارقة»: 515 مستفيداً من الأعراس الجماعية خارج الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن أن عدد المستفيدين من مشروع الأعراس الجماعية التي نفذتها الجمعية خارج الدولة من عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 515 شاباً في 11 دولة من البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية بالخارج، حيث يهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على الزواج.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات في جمعية الشارقة الخيرية إن مشروعات العرس الجماعي وجدت استحساناً كبيراً من قبل المستفيدين ورسخت مفهوم تزويج المعسرين في أعلى مراتبه. وأشار إلى أن الجمعية نفذت أعراساً جماعية في 11 دولة من بلدان آسيا وأفريقيا بتكلفة مليون ونصف مليون درهم استفاد منها 515 عريساً بواقع 70 مستفيداً في بنجلاديش و110 في جمهورية السودان في حين شمل العرس الجماعي للجمعية بالسنغال 60 شاباً من المقبلين على الزواج في مقابل 30 شاباً في البحرين.

ولفت إلى أن الجمعية استكملت تنفيذ المشروع في عدة بلدان أخرى وتم تزويج 60 شاباً في البوسنة و15 عريساً في مصر ومثلهم في الهند وفي الكونغو نفذت الجمعية عرسها الجماعي لـ10 أشخاص من غير المقتدرين على توفير نفقات الزواج وفي كينيا تم تنفيذ عرس جماعي لـ20 عريساً فيما جاء آخر عرس جماعي خلال العام الماضي في جمهورية غينيا استفاد منه 20 شاباً كما استفادت أعداد أخرى في بلدان أخرى من مبادرة العرس الجماعي.

ونوه الزري إلى أن جمعية الشارقة الخيرية بدأت مسيرة تنفيذ الأعراس الجماعية بالخارج منذ أكثر من 8 سنوات إيماناً منها بالدور الاجتماعي ونشر التعفف في أوساط الشباب ومساعدة المقبلين على الزواج من الشباب وتمكينهم من إكمال النصف الآخر من دينهم وبث قيم الخير بينهم وتكوين أسر فعالة في المجتمع.