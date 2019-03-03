أبوظبي تستضيف مؤتمراً علمياً عن التدخل المبكر في علاج النطق

استضافت أبوظبي على مدى يومين مؤتمراً علمياً عن التدخل المبكر في علاج النطق واللغة نظمته شعبة الإمارات لعلاج النطق واللغة تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية بمشاركة أكاديميين ومتخصصين في علاج النطق واللغة من داخل الدولة وخارجها.وهدف المؤتمر - الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إلى تبادل المعرفة والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه الخبرات العالمية في مجال النطق واللغة والتدخل المبكر لعلاج الأطفال.

وكشف الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية عن إعداد مشروع قانون لإلزامية فحص الأطفال بما في ذلك البلع والسمع لاستبعاد إصابتهم بأية مشاكل صحية واكتشافها في مراحلها الأولية. أبوظبي - البيان