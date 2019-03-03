المشاركات في برنامج التعدّدية الثقافية يزرن مجلس اللوردات البريطاني

المصدر: لندن - وام

زارت الطالبات المشاركات في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة لبرنامج التدريب الأكاديمي الذي تنظمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا مجلس اللوردات البريطاني خلال الأسبوع الرابع من البرنامج الذي يقضينه في لندن.

نظمت اللقاء البارونة أودين مديرة اللجنة الدولية للنساء المسلمات والقوة المحركة لحملة «تغيير النص» بحضور عدد من الضيوف البارزين والبرلمانيين وبمشاركة سليمان حامد المزروعى سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي واللورد الدر رئيس الكلية.

ووصفت البارونة خلال كلمتها الحملة بأنها المنصة التي من شأنها تمكين المرأة من خلال إيصال ص وتها ودعم حضورها وتجربتها.

من جانبه قال ميرزا الصايغ إن كلية آل مكتوم فخورة جداً بدعم الحملة وتتطلع إلى تطورها وتقدمها.

وأشار إلى أن زيارة الطالبات من الإمارات وماليزيا ومصر إلى اسكتلندا هي أمر في غاية الروعة إلى جانب زيارتهن مجلس اللوردات والمشاركة في النقاش حول عمل الحملة.

ولفت الصايغ إلى لقاء الطالبات خلال الزيارة خمسة من اللوردات الذين رحبوا بزيارة الطالبات مشيدين بفكرة ابتعاثهن إلى بريطانيا حيث استعرض كل منهم خبرته في العمل البرلماني في مجلس اللوردات والمكانة التي وصلوا إليها وخلال هذه اللقاءات تعرفت الطالبات على سير العمل البرلماني.

وقال الصايغ في كلمة له خلال اللقاء إن ما رأيتموه اليوم جانب بسيط عن حركة المرأة الإماراتية وواقعها في الإمارات حيث وصلت إلى منصب وزيرة وعضوة المجلس الوطني الاتحادي.