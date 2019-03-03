بلدية أبوظبي تؤكد التزامها بمعايير صحة العمال

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية أبوظبي التزام البلدية بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة لهم، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء حسب مواصفات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنيــة، جاء ذلك بمناسبة ورشة العمل التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي حول معايير البيئة والصحة والسلامة في المواقــع الإنشائية في مدينة خليفة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات).

وقالت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة إن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف في قطاع البناء والإنشاء من خلال تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام ومساعدة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على تطوير أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها بما يتطابق مع معايير ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي.