تعزيز قيم التسامح لدى موظفات «ترخيص الآليات» بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان محاضرة بعنوان «التسامح» للعنصر النسائي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعزيز قيم التسامح لدى موظفات مركز ترخيص الآليات والسائقين.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن تنظيم المحاضرة جاء ضمن فعاليات شرطة عجمان في عام التسامح، ودعماً لتوجه القيادة الرشيدة بنشر التسامح بين أفراد المجتمع؛ لما له من أثر في إرساء المحبة ونشر السعادة.

قدمت المحاضرة الواعظة حمدة عبد الله حياز من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.