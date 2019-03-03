مجلس أولياء أمور الطلبة في دبا الحصن يبادر بزرع شجرة الغاف

المصدر: دبا الحصن - البيان

زرع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم شجرة الغاف في جزيرة الحصن. تزامناً مع اختيار"الغاف" شعاراً لعام التسامح. وقال محمد راشد رشود رئيس المجلس: إن الدولة تولي اهتماماً بالمسطحات الخضراء بصفة عامة وبشجرة الغاف بصفة خاصة.

وأضاف، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يولي اهتماماً بالمسطحات الخضراء في الإمارة.

من جانب آخر، ثمّن عبدالله محمد الريامي رئيس اللجنة الإدارية بالمجلس مبادرة البلدية بمنح كل مؤسسة في دبا الحصن شجرة غاف لزراعتها.