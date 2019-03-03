«إقامة الشارقة» تزرع شجرة الغاف بمقرها الجديد تيمّناً بـ«عام التسامح»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية وحضور العميد عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ في الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين والعاملين، تم زراعة شجرة الغاف في مقر الإدارة الجديد تيمّناً «بعام التسامح».

وتهدف إدارة الجنسية من هذه المبادرة إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في زراعة شجرة الغاف، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولـة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، شعاراً لـ«عام التسامــح»، لتستخدمه المؤسسـات الحكومية والخاصة والإعلاميـة فـي الحمـلات التـي تطلقهـا.